Intimidación y amenazas del Gobierno de Maduro no intimida a los venezolanos: Diputado Requesens

Dijo que cada represión que viene adoptada el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que hace es motivar más a la gente a salir a protestar por la compleja situación que vive su país.

Aseguró que mientras la dirigencia de la oposición se mantenga fuerte, unida y con el apoyo de los ciudadanos se van a mantener las protestas.

“A mí no me queda duda de la vocación democrática que tenemos los venezolanos y la vocación de cambio que manda nuestro pueblo y no que queda duda en que el Gobierno atraviesa por una gran crisis”, comentó en diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

El diputado afirmó que Venezuela se encuentra muy mal pero mientras más violencia promueve el Gobierno, mientras más represión promueva este pueblo con más fuerza va a salir a la calle a conquistar los derechos que les corresponden.

Finalmente, manifestó que “vamos a ver cómo va hacer el Gobierno para reprimir a 700.000 personas en la calle y a 30 millones de venezolanos que pedimos cambios”.