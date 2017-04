Sí debe haber topes de financiación de campañas: magistrado Yepes

El magistrado del Consejo de Estado, Alberto Yepes, manifestó que se le entregó al presidente Juan Manuel Santos el paquete de recomendaciones para tratar de organizar el sistema electoral del país de acuerdo con lo pactado en el acuerdo de paz en la Habana.

Dijo que todas las decisiones que se tomaron por la Misión Electoral fueron por consenso y que las propuestas son muy concretas y específicas consultadas con los partidos políticos.

El magistrado afirmó que en principio deben existir unos topes, porque una cosa es los Estados Unidos en donde no existen y otra cosa es Colombia.

“En el mundo no existe una financiación estatal, hemos llegado a una financiación mixta, lo que propone la comisión es que el Estado asuma por ejemplo los gastos de transporte el día de las elecciones, asuma por ejemplo los gastos de propaganda de todas las campañas”, señaló en diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Añadió que en el país los topes que fija el Consejo Nacional Electoral, no son los reales, pero eso no quiere decir que la UIAF no controle esos gastos, porque ahora, se implementar las listas cerradas para el caso del senado.

“Colombia hoy no está preparada para eso y se requiere que para poderlo implementar haya unos dientes del Consejo Nacional Electoral que imponga sanciones a los partidos que violen los topes”, concluyó el magistrado Alberto Yepes.