Es posible sobreponerse a la falta de oportunidades

“Yo nací en El tablón, Cauca y en mi corregimiento siempre he procurado porque podamos progresar. Es por eso que todos los días me levanto, hago todos los oficios de mi casa; dejo la comida hecha, alisto las cosas de mi hijo y me voy al campo a trabajar para hacer realidad el sueño de que nuestra región tenga un excelente café orgánico y la primera planta de abono hecha por nosotras mismas para el beneficio de todos”.

La determinación de Mercedes Ruíz, una campesina emprendedora que lucha haciéndole frente a las adversidades y a la falta de oportunidades, se convierte en un verdadero ejemplo a seguir y en una demostración de cómo las ganas de salir adelante y el poner manos a la obra, hacen toda la diferencia sin importar el propio entorno.