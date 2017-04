[Video] "La amabilidad es un hábito, es algo que no se puede dar por hecho" Christian Navarro

La nueva serie de Netflix '13 Reasons Why' es una serie de televisión estadounidense basada en la novela del año 2007 'Por trece razones', escrita por Jay Asher y adaptada por Brian Yorkey. Diana Son y Brian Yorkey son los co-protagonistas de la serie que en su primera primera temporada presenta trece episodios, los cuales se estrenaron mundialmente el 31 de marzo de 2017.

En una entrevista exclusiva con dos integrantes del elenco de la serie, Diana Montoya conversó con Dylan Minnette (Clay Jensen) y Christian Navarro (Tony), sobre los detalles de su participación en la producción, sus puntos de vista sobre la historia y por supuesto, sus hábitos como consumidores de series.

¿Qué deja el reto de hacer parte de una producción que aborde una problemática tan popular actualmente? "Aprendí muchas cosas a nivel profesional y a nivel personal. Ahora me fijo mucho más que antes en la manera en la que trato a otros, en cómo los percibo, cómo percibo sus acciones." Comentó Dylan Minnette sobre las reflexiones personales que su personaje le dejó "Cuando me cruzo con la gente ya los veo distinto, pienso ¿por qué estará pasando esta persona?, ¿Qué está viviendo que le lleva a actuar de esta manera?", agregó el joven actor.

Christian Navarro, quien interpreta a "Tony" en la serie, un personaje latino, nos explicó "Lo que me dejó la serie es entender que la amabilidad es un hábito, es algo que no se puede dar por hecho, no es circunstancial, es algo que hay que practicar cada día y hay que ser amables todos los días, incluso cuando uno no quiere, especialmente cuando uno no quiere."

La filmación de la serie tuvo lugar en las ciudades norteñas de California, Vallejo, San Rafael, Crockett y Sebastopol, durante el verano de 2016. Se rumora que cantante estadounidense Selena Gomez fue la elegida originalmente para interpretar a Hannah Baker cuando fue planeada en 2011 como una película de Universal Pictures. Sin embargo, el proyecto se consolidó como una serie Netflix contando con Selena Gomez como una de sus productoras ejecutivas.

'13 Resons Why' es nuestra serie recomendada de la semana, una producción que sin duda abrirá diálogos importantes entre padres, hijos y educadores, así mismo despertará reflexiones que nos ayudarán a todos sin excepción a tener una nueva concepción de las relaciones interpersonales, de la manera de identificarnos como individuos y de cómo podemos aportar a partir de las acciones cotidianas.