Hombre que mató a su expareja en el Santafé ya había cometido dos crímenes

Julio Alberto Reyes, de 40 años, era un hombre convulsionado, dijo en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El responsable de asesinar a su ex compañera sentimental en una situación de toma de rehenes en el centro comercial Santafé de Bogotá, tenía un portuario criminal con dos asesinatos más en circunstancias similares con otra ex pareja y en otro centro comercial en el occidente de Bogotá. Lo condenaron a 20 años de prisión pero una supuesta enfermedad mental lo devolvió a las calles y no a un centro asistencial.

El general Penilla aseguró que el asesino, hoy muerto tras el operativo de la Policía, apenas pagó una pequeña parte de su condena, para el oficial una situación que debe ser revisada.

“Es necesario avanzar en la protección de derechos de las mujeres ante inminentes amenazas, es necesario ser más agresivos – perdón por la expresión- a la hora de combatir y tomar medidas ante esas amenazas”.

Incluso y según se pudo constatar la madre de Reyes advirtió que su hijo estaba sufriendo y con más frecuencia cuadro de esquizofrenia crónica, pero no le dieron importancia.