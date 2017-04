"Paola no tiene enemigos": hermana de mujer atacada con arma blanca en Bogotá

En la clínica Méderi se encuentra hospitalizada Paola Andrea Noreña, la joven de 26 años que fue atacada con arma blanca, cuando salía de su trabajo en la Universidad Minuto de Dios, en Bogotá.

En diálogo con 6 AM Hoy por Hoy, su hermana Daniela señaló que no se sabe quién es el autor del hecho porque la atacó por la espalda. Agregó que Paola terminó una relación sentimental hace 15 días, pero no se tiene certeza de que el exnovio tenga alguna relación con el ataque.

"'Pao' es una persona muy querida por todos, no tiene enemigos ni personas que sospechemos que puedan hacerle daño. Estamos muy desconcertados", indicó.

Según Daniela, los médicos dicen que Paola está estable, pero las heridas le afectaron la cara, el rostro y su estado emocional.

La familia interpondrá denuncia por intento de feminicidio.

Este viernes a las 3:00 pm habrá un plantón al frente de los juzgados de Paloquemao para pedir justicia al respecto.