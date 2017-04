“El odio no sirve, me siento más liviana hoy”: víctima del Nogal

El proceso no fue fácil, pero lo logró. Bertha Lucía Fríes, que apareció firmando un documento con Carlos Antonio Lozada, integrante del secretariado de las Farc a quien abrazó y estrechó sus manos, contó a Caracol Radio que no fue fácil dejar el odio y la rabia.

“El odio no sirve, me siento más liviana hoy”, dijo. Y aseguró que estar sentada con los guerrilleros, después de ocho años de incapacidad médica, en los que estuvo sin poder caminar por una cuadriplejia, no resultó sencillo.

Y añadió que el fatídico atentado de febrero de 2003 le dejó, además, secuelas en el bolsillo. “Ocho años y medio sin trabajar yo, y sin trabajar mi marido, deja un hueco en el bolsillo. (…) Vendimos todo lo que teníamos para que este cuerpo caminara”.

Sobre las demás víctimas, narró que hay algunos que todavía están odiando, otros que sí están dispuestos a escuchar y unos más, a los que les da pánico acercarse a los miembros de las Farc.

Además de esto, contó que la demanda a la Nación "va avanzando". Sin embargo, afirmó que hay varios procesos que, por tecnicismos jurídicos, no se han tenido en cuenta pruebas que son clave. “Se han trancado procesos”, dijo.

Y por último, aseguró que los encuentros con las Farc los tiene desde noviembre pasado. El primero fue con Iván Márquez.

“Para mí, la firma de este documento era un camino que habíamos andado. (…) Las Farc ya hacen parte de la sociedad”, puntualizó.