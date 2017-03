En entrevista con Hora 20, el escritor y analista Moisés Naim dijo que con la suspensión de las funciones de la Asamblea, cae la máscara del gobierno chavista.

Naim le dijo a Diana Calderon, directora del programa, que en Venezuela no reina la democracia y hoy la comunidad de América Latina debe decir qué piensa sobre el país donde el Gobierno de Maduro no da espacio a ideas que no sean las de ellos.