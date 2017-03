Neurofeedback, un re-entrenamiento del cerebro con efecto increíbles

“Yo estoy diagnosticada con epilepsia desde los 2 años de vida. Cuando me diagnosticaron, me empezaron a dar medicamentos convencionales, medicina tradicional; alguno de esos remedios lo que hicieron fue que yo retuviera líquidos, entonces durante bastante tiempo estuve buscando medicina alternativa y por cosas de la vida llegué donde le doctor Santiago Brand quien con neurofeedback ha logrado que mis episodios de epilepsia por los que me hospitalizaban, no me den y además la dosis de medicina tradicional ha bajado”.

Conozca cómo una terapia de reentrenamiento del cerebro puede ser útil para muchas condiciones de salud.