Venezuela como está no es un país viable: canciller Holguín

La única salida que tiene Venezuela en este momento es que tanto Gobierno como oposición se pongan de acuerdo para tener un país viable. La afirmación la hizo este viernes en 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, la canciller María Ángela Holguín, quien dijo que no hay ninguna herramienta que pueda poner la comunidad internacional sobre la mesa, que le de dientes para que la situación cambie.

Por eso, anotó, se ha insistido tanto en el diálogo y por eso se deberían sentar a un diálogo responsable que permita llegar a un acuerdo.

Cuando se le preguntó sobre su expresión de que se necesita un diálogo que permita que ese país sea viable y se le insistió sobre si Venezuela es o no viable, la canciller respondió: "No, no es. Además es un país completamente dividido. La gente no puede pensar que la gran mayoría está solamente con la oposición. El gobierno venezolano tiene un apoyo popular que no es menor, frente a una oposición que creo que si mañana hay elecciones seguramente las ganará en todo, pero tiene en frente un gobierno que es una fuerza política muy grande".

Y añadió: Si usted ve, no es un país que mutuamente construya sino, al contrario, entre gobierno y oposicion han venido destruyendo terriblemente cualquier posibilidad de caminos de concertacion para que avance el país. Yo si creo que hoy es un país que está en una situación compleja, cero dialogo entre unos y otros, que dificilmente tan dividido puede avanzar".

La canciller María Ángela Holguín aseguró también que con la suspensión del parlamento venezolano "se pasó la línea".

Sobre la presencia de militares en el territorio colombiano la semana pasada el canciller dijo, que “si creo que fue un ataque provocado, la situación con Venezuela es que cualquier tema interno lo pueden llevar con Colombia, es reincidente y repetitivo”.

En cuanto a si Colombia está preparada para recibir una avalancha de colombianos residentes en Venezuela, la canciller expresó no es fácil para Colombia recibir miles de personas y tener que ayudarles a organizar sus vidas.

Sin embargo, afirmó que esa es una situación que siempre se ha estado evaluando con la Unidad de Gestión del Riesgo y los militares colombianos.