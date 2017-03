Rafael Uribe Noguera no pide perdón, solo lamenta la muerte de Yuliana

Un detallado análisis sobre la carta que Rafael Uribe Noguera escribió hace pocas horas sobre la muerte de Yuliana Samboní y que divulgó en exclusiva Caracol Radio, horas después de que fuera condenado a más de 51 años de prisión, hizo, en 6AM Hoy por Hoy, la grafóloga Rita Karanauskas, una colombiana de origen lituano experta en comunicación verbal y no verbal, quien asegura que el encarcelado arquitecto no ha pedido perdón por el crimen, sino que simplemente lamenta la muerte.

En el análisis, que usted puede escuchar en el audio adjunto, la experta afirma que Uribe Noguera no acepta que fue él quien cometió el homicidio y aleja de sí mismo todo lo ocurrido.

Anotó que en la carta, Uribe Noguera escribe con mayúscula inicial el nombre de Yuliana, pero no lo hace con el apellido Samboní, lo que, según su análisis, significa que tenía algún aprecio por la niña.

Y añade que este hombre siente vergüenza, pero no siente culpa. "La vergüenza es qué piensan los demás de lo que hice" y eso parece ser lo que más le preocupa, anotó la doctora Karanauskas. En ese sentido, destaca que Rafael Uribe Noguera usa letra script, que es la que usan las personas que socialmente tienen una buena aceptación, para quienes la vergüenza es un factor especial de vida.

“Percibo que él no se apropia de nada, ni de las drogas y el alcohol”, dijo Karanauskas y apuntó que este hombre habla de "los hechos" y no de la muerte. "Una muerte no es un hecho, la minimiza completamente", añadió la experta.