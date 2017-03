Nuestro repaso por los 3 días de Estéreo Picnic 2017

Los festivales de música son el formato del futuro. Se trata de eventos, que se convierten en citas anuales para todos aquellos que buscan en la música – o cualquier otro factor– una experiencia reveladora. Los festivales son fiestas que duran días enteros, sacrificando la atención y la intimidad, a cambio de un estremecimiento prolongado. Estéreo Picnic fue el primer festival en conseguir hacer de esta experiencia una fórmula de negocio en Colombia.

Es una fórmula en muchos niveles, que debe irse perfeccionando en la repetición y lo ha ido haciendo: la curaduría, el diseño de programación, la logística de llegada (falta la de salida) y en general la compra de boletas, la compra de comidas, la seguridad, etc. Todo cabe dentro de la ecuación de estos formatos, y es el voz a voz y la presión de quienes van año tras año, lo que debería llamar más y más gente. Cuando empezó, Estéreo Picnic llevó 2.800 personas. Esta edición tuvo, sumando los tres días, 65.000.

La organización espera a tener 80.000 como techo de crecimiento, lo que quiere decir que van en buen camino.“Ayer (viernes) fue como una explosión de repente, pero hoy (sábado) ha sido más interesante, como que no hemos parado un minuto, pero no sé qué día ha estado mejor”, me contaba el muchacho que atendía en uno de los puestos de hamburguesas más exitoso en la zona de comidas. Todo está siendo medido permanentemente, de manera meticulosa. Ya sé, por ejemplo, que el pico de asistencia lo tuvo la banda The Strokes, como cierre de la tarima principal en la noche del viernes (por eso la subida en la venta de hamburguesas) y que este jueves ha sido el mejor de todos los que ha tenido el festival, con 20.000 personas. Ya saben cuánta plata entra y se mueve, cuánto se demora una persona en promedio en llegar, cuánto se gasta y qué es lo que más se compra. Sin ir más lejos, ya se sabe que el agua se acaba en los picos de asistencia, situación que se hace necesario mejorar cuanto antes.En general, Estéreo Picnic es un éxito, y es importante que las personas participen más y más de este tipo de eventos, como es importante que la gente consuma más y más productos culturales. Quedan algunos cuestionamientos, que tendrán que irse resolviendo; algunos ni siquiera tendrían que importarle a la organización, porque no es asunto de ellos, pero en particular, creo que valdría la pena buscar formas de hacer más asequible la entrada y transcurso del evento, porque son muchos más los que quieren que los que pueden y en segundo lugar, ya a nivel general como público de la cultura, ver cuál es el papel que cumple en realidad la música en estos festivales, así como el papel que los festivales van a cumplir en el mediano y largo plazo en la industria de la música. Creo que todo eso está por verse, tanto como creo que valdrá la pena estar allí para verlo. De manera que espero encontrármelos en Estéreo Picnic 2018.

Escuche todos los detalles de esta fiesta en nuestro podcast.