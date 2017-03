[Video] "Sé que me he ausentado, pero regreso con un equipo soñado": Farina La joven artista de música urbana, ex finalista del reality de talento 'Factor X' nos acompañó en el estudio de Caracol Radio para presentarnos su música y para contarnos la historia detrás de su reciente firma con el sello Roc Nation de Jay-Z, apadrinada por Romeo Santos y por el mundialmente famoso productor Wyclef Jean.