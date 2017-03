Adriana Betancur, una historia de perseverancia y fe

“Llegué a tener la creatinina que es la que muestra la función renal, en 9 y las mujeres en condiciones normales debemos tenerla por debajo de 1. Fue ahí donde viajé a Medellín porque mis riñones solo estaban trabajando en un 3 por ciento. No caí como un pollo en la calle, porque Dios es muy grande. Luego de año y medio de diálisis, pude recibir un riñón que, aunque no me funciona como debería, me permite hacer mi vida normal, disfrutar de cada instante. Tomo pastillas como si tuviera 80 años, pero eso no es problema para mí porque disfruto todo lo que me pasa."

Acompáñenos a conocer a fondo la historia de la presentadora Adriana Betancur, y qué fue lo que la sacó delante de esta dura prueba.