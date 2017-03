[Video] Netflix y el arte de ser ‘Ingobernable’

Los actores mexicanos Kate del Castillo y Erik Hayser protagonizan la nueva serie original de Netflix 'Ingobernable' que es estrena globalmente el próximo 24 de marzo. Con 15 capítulos, la serie cuenta la historia de la familia presidencial de Mexico, pero a raíz de hechos trágicos que se presentan en el primer episodio COMA, la audiencia quedará con muchas preguntas y ganas de conocer más de estos complejos personajes.

Los actores conversaron en exclusiva para la radio colombiana con Dos y Punto en la ciudad de Miami, donde se llevó a cabo el lanzamiento oficial, dándonos detalles únicos sobre sus personajes encarnando la primera pareja de México.

La versátil Kate del Castillo quien encarna a Emilia Urquiza, una poderosa figura artística en Latinoamérica desde su adolescencia que afrontó con entusiasmo la oportunidad de revolucionar la clásica heroína de novela con su papel de la primera dama de México, una mujer de carácter fuerte que tiene grandes planes de mejorar las condiciones de su país. Sobre su preparación para este personaje, Kate nos contó que no fue muy exhaustiva en la construcción de su personaje como primera dama porque "este personaje deja de ser primera dama en el primer capítulo y se da a la fuga; yo quería sorprenderme con ella, caminar con ella de la mano y no planear mucho porque ella tampoco planea nada”; es así como la actriz mexicana se embarca en un viaje para descubrir a Emilia en medio de su interpretación viviendo su historia simultáneamente.

¿Como ser presidente de un país, así sea de mentiras? Le preguntamos a Erik Hayser, quien ha participado en producciones como la telenovela de Tv Azteca ‘Enamórate’ y en la película ‘Sin Retorno’. “Más que difícil diría que fue complejo encontrar la manera de abordarlo, no quería presentarlo como un político común y frío que toma decisiones; para mí era importante humanizar este personaje y fue un proceso de trabajarlo en el día a día para empatar con el espectador", comentó el actor.

‘Ingobernable’ tiene su cuota colombiana en el reparto con la presencia de Diego Cadavid, quien encarna un personaje cercano a la primera dama; “¡Amo a los colombianos!”, dijo Kate del Castillo al referirse a Diego y a las muchas veces que ha visitado nuestro país, al que expresa reiteradamente un gran cariño:

“Yo soy muy feliz en Colombia, estuve mucho tiempo allá y no tengo más que amor, cariño y respeto para el pueblo colombiano que es hermoso”.

¿Cómo son las maratones de Netflix de los actores de series de Netflix? Erik dijo que se ha llegado a ver hasta 10 capítulos seguidos, en una gran sala con un televisor enorme; y Kate entre risas nos contó ”hasta me da pena, yo sí me he aventado una serie de 20 capítulos en un día!”.

Esta gran producción, filmada en escenarios reales de México y Estados Unidos, se fundamenta en la misión de Netflix de atraer a los artistas más importantes del mundo, tanto delante como detrás de cámara. Conozca y disfrute de este gran producto audiovisual que le dará una nueva perspectiva de los fenómenos políticos latinoamericanos y de las historias humanas que se esconden detrás de los grandes personajes de la realidad internacional.

Ingobernable, creada por Epigmenio Ibarra, Verónica Velasco y Natasha Ybarra-Klor, cuenta con la producción de Netflix y Argos Comunicación. A su vez, Ibarra y Velasco son los productores ejecutivos de la serie, con Natasha Ybarra-Klor como guionista principal y coproductora ejecutiva, y con la dirección de Pedro Pablo Ibarra “Pitipol” y José Luis García Agraz. La primera temporada completa de Ingobernable, de 15 episodios, estará disponible para los miembros Netflix de todo el mundo el 24 de marzo de 2017.