Encontrar felicidad en el servicio a los demás

“Tuve demasiados odios en una época en mi vida; trataba de culpar al universo por todo lo que entre comillas no tenía, y realmente era un privilegiado. Entonces fueron experiencias de destruir carros en pérdida total, de deber plata, de comprar el afecto en todas sus dimensiones y creo que esa búsqueda desmesurada de amor, de afecto, de aceptación, me llevó a construir un autoestima pobrísima. Solo cuando me di cuenta de las consecuencias de mis comportamientos, fue que reaccioné y empecé a trabajar por otros; a servir y encontrar en ello la total y plena felicidad”.

Conozca la historia de Andrés Ramírez un destacado profesor de la cátedra de felicidad en varias universidades del país yen donde miles aprenden a encontrarle sentido a nuestra vida.