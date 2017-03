Partidos reclaman investigación a fondo sobre filtración de Odebrecht en campaña Santos 2010

Miembros y voceros de los diversos partidos políticos representados en el Congreso se declararon preocupados tras la confesión Roberto Prieto que Odebrecht pagó unos afiches para la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2010 y coincidieron en reclamar de los organismos de control investigaciones a fondo. Las siguientes son algunas de las reacciones:

Santos debe renunciar al cargo y no solo a la prescripción: Angélica Lozano

La representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano, desde la colectividad afirmó que el presidente Juan Manuel Santos “debe renunciar al cargo”.

Para la congresista, “lo que está en crisis más que las instituciones, es la forma de hacerse elegir… el presidente Álvaro Uribe en su momento, demostró el abuso del poder estatal para hacer elegir a Juan Manuel Santos y nos repitieron la dosis en el 2014”.

“¡La ciudadanía ya no aguanta más el abuso de poder!, afirmó poniendo de ejemplo otros temas como el del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien tiene la responsabilidad de actuar y pese a que ha sido “el abogado de Odebrecht, no se ha declarado impedido”, afirmó la representante Lozano.

Que los organismos competentes se pronuncien e impongan sanciones con rigurosidad: Germán Varón

El senador de Cambio Radical afirmó que se dio el reconocimiento de la responsabilidad “de un hecho que constituye una irregularidad”, por lo tanto afirma que “deberá ser establecida tipificada y sancionada”.

Considera que es una circunstancia “que no le es ajena a varias campañas”, por lo que piden a los organismos judiciales y de control que se pronuncien y sancionen “con todo el peso de la ley”.

Estamos ante un hecho de megacorrupción: Iván Cepeda

El senador del Polo Democrático afirmó que el país está ante una “cadena de hechos supremamente graves, que comienzan en el año 2009 durante el gobierno del ex presidente Uribe, que luego tiene un desarrollo en el año 2010 en la campaña del hoy presidente Santos y también en el 2014”, salpicando las campañas también de Óscar Iván Zuluaga y Germán Vargas Lleras.

Considera que se trata de “un hecho de ¡megacorrupción!, que implica a buena parte, sino a la totalidad de la clase política que gobernó al país en los últimos años y que tiene un cumulo de evidencias pruebas que son muy dicientes”, por lo que dice pide que no se “sale nadie” y exige una investigación a profundidad y sanciones en el plano político y judicial.

Colombia necesita una reforma normativa y cultural frente a la corrupción: Hernán Andrade

El senador y presidente del Partido Conservador aseguró que se requiere de forma inmediata “una reforma normativa, pero también una reforma cultural, que haya un ¡basta ya!”.

Señala la complejidad de regular a las personas jurídicas, el sector privado, queriendo “penetrar las campañas por los favores recibidos o por recibir”, con el aval de los partidos y los líderes políticos en las regiones, que se abrió pasó y llega ahora a nivel presidencial.

La Fiscalía debería pegarle una revisada al tema: Luis Fernando Velasco

El senador liberal y expresidente del Congreso considera que la confesión de Roberto Prieto “evidencia algo que se venía haciendo, la financiación de campañas presidenciales con aportes que no se contabilizaban”.

Pidió a la Fiscalía “pegare una revisada al tema”, ya que si bien “probablemente esté prescrito en el Consejo Electoral”, se firmaron documentos que “terminan siendo documentos públicos, entonces hay delitos como la falsedad en documento y otros que permitirán acciones”.

Lamentó que la lucha por el poder en la Presidencia llevó a que se concentre el poder en “pequeños grupos” donde se ha entregado la responsabilidad política “a personas que por ser amigos llegan y luego se dedican a otras vainas”.

Estamos en una gran crisis de institucionalidad: Óscar Mauricio Lizcano

El presidente del Congreso y senador del Partido de la U afirmó que “hay una crisis de la institucionalidad”, lo que lleva a que entre los colombianos haya “un enorme pesimismo, ya no creen en el Gobierno, no creen en el Congreso, no creen en las Cortes, y muchos ya no creen en los medios de comunicación”.

Considera que debe existir una profunda reflexión de “cómo vamos a enfrentar esa crisis, todas las instituciones tenemos que hacer una pacto nacional frente a la financiación de los partidos, las listas cerradas, frente a lo que está pasando por los actos de corrupción”, entre otras situaciones para recuperar la confianza de la ciudadanía.