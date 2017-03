60 niños con discapacidad auditiva de un colegio distrital están sin intérpretes

El colegio distrital San Francisco, en Ciudad Bolívar, hace parte de las ocho instituciones públicas que incluyen a población infantil con discapacidad auditiva.

Carlos Palomino, personero del colegio, denunció, en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que, desde la semana pasada, cerca de 60 niños no cuentan con los intérpretes suficientes para tomar las clases. “Durante éste año se han presentado cambios con la fundación que facilitaba los intérpretes. Ahora, sólo hay uno, pero no da abasto para todos los niños. Hay mala organización.”

Según el personero del colegio, “los niños con discapacidad auditiva entran a las clases, pero no entienden nada y muchas veces se quedan dormidos o prefieren quedarse afuera del salón”. Además, fue enfático en decir que se les están vulnerando el derecho a la educación.

“Hemos mandado cartas a la Secretaría de Educación, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta”, dijo Carlos Palomino, quien advirtió que los niños con discapacidad auditiva perdieron las temáticas del primer periodo académico.