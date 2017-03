Hay zonas veredales que deben ser permanentes después del desarme: Rafael Pardo

Sobre las preocupación de los militares frente a la temporalidad de estas zonas y la posibilidad de que los ex guerrilleros terminen allí asentados el alto consejero para el Posconflicto dijo que a su modo de ver “en estos lugares hay posibilidades de proyectos productivos y programas de reinserción que deben ser evaluados”.

“Cualquier persona puede vivir en cualquier parte y eso no tiene misterio… No creo que eso se deba desmontar en estas zonas perfectamente puede haber proyectos y actividades para la reincorporación de las Farc… no van a desaparecer todas las instalaciones y algunas serán permanentes”, precisó.

Agregó que en cuestión de un mes el gobierno estaría en capacidad de entregar todas las obras de las ZVTN.