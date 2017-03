Si Odebrecht pagó plata en sobornos posiblemente la perdió: MinTransporte

En diálogo con Caracol Radio, Jorge Eduardo Rojas defendió la lucha contra la corrupción en el gobierno Santos y aclaró que Odebrecht no recibió beneficios en su contrato en la Ruta del Sol y que por el contrario terminó recibiendo menos dinero por más kilómetros de vía.

Dijo que si Otto Bula entregó coimas fue muy mal negociador pues no logró que se le dieran beneficios contractuales a esa constructora y defendió la tarea de Luis Fernando Andrade al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura y de Cecilia Álvarez como ministra de Transporte cuando se adjudicaron las adiciones del contrato.

“Luis Fernando Andrade ha hecho una tarea intachable en la ANI los índices de corrupción han disminuido y por el meto las manos al fuego, ya de ahí para abajo no se y que la fiscalía investigue y haga su labor, no me consta que el dinero haya entrado pero tampoco puedo asegurar que no entró, lo que si queda claro es que negociaron muy mal porque resultaron con peores condiciones de las que pidieron en principio”, precisó.

Sobre las consecuencias de la salida de Odebrecht del país dijo que ya están en la contingencia necesaria para garantizar la continuidad de las obras y el empleo de los trabajadores.