“Estaba entrenando fútbol, no estaba ni nublado ni nada, y de un momento para otro cayó un rayo al campo y a mí me entró casi todo. Quedé inmóvil, quemado y prácticamente en coma. Mientras me llevaban al hospital sufrí dos paros y un tercero ya en la UCI”

¿Cómo se puede sobrevivir al impacto de un rayo? Conozca la historia de Sergio David Ordoñez, quien vivió para contarlo.