Nuevo ministro de Justicia descarta nuevo intento de reforma a la rama

Enrique Gil Botero, quien asumirá la cartera de justicia en los próximos días, en reemplazo de Jorge Londoño, explicó que si bien la crisis del sector es grave y requiere una intervención inmediata, no ve viable una reforma estructural en el año largo que resta de este gobierno.

“En medio de esta crisis que tenemos el principal reto es la JEP, sin descuidar los vacíos de la rama que ha perdido la confianza de la gente… Mi propósito es construir y lograr recuperar la credibilidad, el desafío del problema carcelario es muy grave y tenemos otros retos como lo que viene con el posconflicto en materia de derechos humanos”, añadió.

Sobre la polémica de su contrato con la Fiscalía, luego de que como consejero de estado votara en favor de que el fiscal Monteralegre se quedara en su cargo, explicó que desarrolló una importante labor en el ente acusador fortaleciendo la defensa jurídica y los temas de contratación.

“Yo no conocía al doctor Montealegre, cuando voté defendí una tesis y eso no fue decisión mía, eso fue una decisión de toda la sala plena, yo salgo del Consejo de Estado y me buscan y aplico para una ardua labor que durante un año arrojó excelentes resultados”, aclaró.