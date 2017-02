Pelucas para mujeres con cáncer

“No tener pelo se convierte en un impacto visual muy fuerte para uno y para los demás. Soy abogada y no quiero que mis clientes crean que me estoy muriendo. Tengo una enfermedad de la que me estoy curando. Por eso uso peluca. Me ayuda a sentirme segura y bonita”.

Usar peluca mientras se afronta un cáncer como lo hace María Isabel Álvarez, además de recibir apoyo psicológico es lo que hace la Fundación Fundayama en la ciudad de Medellín. Acompáñenos a conocer los efectos del cáncer.