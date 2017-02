La chef de presidentes de EE.UU. que venció el cáncer

La chef barranquillera, Nancy Cabrera, le ha cocinado a “todos (los presidentes de EE.UU.) menos al actual (…) si me invita a cocinar, después de que no me ponga un muro en la cocina, yo voy”.

A Barack Obama “se le hizo un diseño sobre unos postres típicos colombianos y se hizo el pastelito gloria de guayaba con queso crema y le encantó, le fascinó”.

La chef lidera restaurantes como La Patrona, el Cucayo, Nancy Cabreras Restaurantes y Repostería asegura que “la gente dice que no a este man le va súper bien, pero este man la camella 20 horas. Es una relación muy siamesa entre la suerte y el trabajo”.