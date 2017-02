"El Comandante ha sido una serie muy impredecible y se ha manejado de una forma muy extraña": Andrés Parra

"Ha habido de todo, incluso tuve que cerrar Twitter, lo cerré como por 10 días, porque la cosa se puso muy pesada, muy frenética; pero la marea fue bajando y ahora lo digo muy contento porque quien le diga a usted que los insultos no le afectan es un mentiroso, a todo el mundo le afecta que "le den palo". Me asustó porque venía cargado de cosas más rudas." Acompáñenos a conocer detalles profundos, reveladores y divertidos de la vida de Andrés Parra como actor, compañero de trabajo, esposo y ser humano rescatando su trabajo en 'El Comandante' como un documento histórico para abordar las polémicas e importantes cuestionamientos políticos a los que debe enfrentarse el público en el momento de ver un producto para la televisión.

"Chávez era un enorme conocedor del folclor popular, él hablaba de un "Frente Folclórico Nacional" y creo que tenía muy claro que eso conectaba con la gente; la música, la poesía, los corridos llaneros. Además es un hombre del llano, el llanero es muy dado a eso, creo que él supo muy bien como hacer de sus alocuciones un ejercicio entretenido, divertido, interesante y además pedagógico, también aprovechaba para dar clases sobre la bandera de Venezuela porque en realidad era un tipo conocedor en muchísimos temas", afirmó Parra sobre su descubrimiento de la figura de Chávez al estudiarlo en el proceso de construcción de su personaje encarnando al líder venezolano "Al estudiarlo lo que hay es una revelación sobre quién era Hugo Chávez, finalmente eso me parece lo más interesante de la serie para mí; que podamos descubrir qué es lo que hay detrás de un tipo que viniendo del campo siendo un niño de Sabaneta, termina convertido en el político más influyente de la región y que de alguna manera transformó la política en Latinoamérica."

Respecto a la polémica que se vivió hace unos días después de las fuertes y honestas declaraciones del también actor Julián Román en Dos Y Punto sobre su descontento acerca del producto final que se vio en televisión nacional a través del Canal RCN, comparadas con el producto original de la grabación y con la versión emitida en TNT, Andrés declaró "Una productora hace la serie y la vende, Sony la hace y tiene sus cliente y tiene sus compradores y los sigue teniendo porque la serie ahora va para Argentina, Brasil, ahora va para España, se va a estrenar pronto por Telemundo y yo como cliente según mi target, mi público y mi pauta, lo que yo viva y mi momento tengo la posibilidad de hacerle a la serie unos ajustes y una edición por mil razones; entonces la edición de RCN es distinta a la de TNT, de hecho no sé si TNT también editó y seguramente también lo hizo porque nosotros tampoco tenemos la versión oficial, no es que hayamos visto la serie a través de Sony, pero lo que le genera a uno es lo que generan las películas también, que usted invita a la abuelita a ver la escena del tren (...) y a la pobre "cuchita" la saca usted de la casa y "tráquete" le quitan la escena del tren. (...) Ahora, hay una serie y está editada de maneras distintas, pronto saldrá en Telemundo y no sabemos qué ritmo le va a dar."

Parra también descartó cualquier sensación de maltrato de parte del Canal RCN como actor y como interprete de la serie biográfica asegurando que no podría sentirse maltratado por RCN ya que nunca ha trabajado en RCN.

Descubra todos los detalles de las declaraciones de Andrés Parra sobre 'El Comandante' escuchando nuestro podcast y disfrute en video de los mejores momentos de nuestro interesante y divertido encuentro con este popular personaje.