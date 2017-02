El posgrado de vida de Yackeline López

“Desde el 2007 que fui diagnosticada con Lupus Eritematoso Sistémico hasta hoy, he perdido la cuenta de cuántas veces he estado hospitalizada. Este posgrado de vida ha sido lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. De esto aprendo todos los días y tengo la firme convicción de que puedo ayudar a otros con mi experiencia de vida. Y es un posgrado, porque todo lo que he vivido me ha preparado para esta experiencia de vivir con la enfermedad”. Conozca la historia de Yaqueline López quien de manera valiente enfrenta sus dificultades de salud y es un ejemplo de que nunca hay que perder la fe en uno mismo