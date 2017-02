"No gané el primer puesto, pero sé que hice siempre un buen papel”:Roberto José Guerrero

“Para mí fue un honor haber sido el primer colombiano en correr en la Fórmula 1. Fue algo muy especial que me dejó los mejores recuerdos; 22 años de carrera de los que no tengo queja. Allí y en la Indy viví experiencias que me dejan el corazón contento… No gané el primer puesto, pero sé que hice siempre un buen papel”.

Acompáñennos a recordar anécdotas con Roberto José Guerrero, el primer compatriota que figuró en las grandes carreras automovilísticas y cómo se vive con la satisfacción de lo hecho, sin cargos de conciencia, incluso sin haber obtenido un número uno.