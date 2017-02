Hubo susto pero no pánico entre los huéspedes de hostal cercano a La Santamaría

Un hostal que funciona en una casa de conservación en el sector de La Macarena sufrió daños severos en su fachada por la bomba de este domingo cerca de la Plaza de Toros de La Santamaría, pero sus huéspedes y empleados salieron ilesos, relató este lunes Camilo Andrés Tirado, uno de los propietarios.

En entrevista con Caracol Radio relató que hubo susto entre los 18 huéspedes que allí se encontraban, en su mayoría extranjeros, pero no se generó pánico en el interior del hostal. "Llevamos a los huéspedes a la parte de atrás, donde está el restaurante, pues al escuchar la explosión sabía que era un petardo. No hubo pánico entre los huéspedes, estuvieron solidarios y calmados. Estaban asustados, pero no hubo pánico", recalcó.

Señaló que en el frente del hostal se rompieron los vidrios, la puerta y el mármol que cubre la fachada que quedó suelto.

Dijo que en la noche anterior no notó nada raro, todo dentro de lo normal y añadió que los extranjeros lamentaron que tras la explosión el alcalde de Bogotá, que estuvo en el lugar, no hay hecho nada por cancelar las corridas de toros, pese a que había muchas personas heridas.