“Médicos, usuarios y EPS, a autorregularse con la Ley Estatutaria”: experto

El médico Carlos Fernández, experto en salud y uno de los “cerebros” detrás de la Ley Estatutaria que permite que los médicos receten medicamentos y autoricen intervenciones quirúrgicas sin mayor problema para los usuarios, dijo que la Ley tiene que funcionar.

“No hay otra oportunidad. La Corte ha elevado la salud a derecho fundamental (…) Es algo que compromete al Estado, es un derecho fundamental que tiene que ver no solo con dinero, sino con compromisos del Gobierno”, destacó el especialista, quien aseguró que con la nueva Ley Estatutaria habrá unos sobrecostos al sistema de salud que supera los $2 billones.

El galeno también manifestó que entiende la angustia del ministro de Salud Alejandro Gaviria porque el sistema atraviesa un difícil momento financiero y ahora le sumarán nuevas cosas. “Sin embargo, lo que se busca es que todos nos volvamos corresponsables de algo que tiene como eje la salud de los colombianos”.

“Tenemos que buscar el equilibrio, tenemos que hablar de todos los dineros que se pierden en el sector salud por corrupción, de autoregularnos los médicos, de evitar que los pacientes vayan al médico a buscar tratamientos (innecesarios) que desbalancean financieramente. Esto abre un gran debate (…)”.

El médico también explicó que los tratamientos cosméticos, los que no tengan evidencia o autorización médica, los que se tengan que autorizar en el exterior, los que no estén autorizados por el Invima y los que sean de carácter experimental e investigativo, no podrán financiarse en el sistema de salud de Colombia.