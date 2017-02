"He vivido para mi arte y él ha vivido para mí" Jorge Oñate

El Maestro Jorge Oñate, considerado uno de los cantantes más importantes de la música vallenata junto a Diomedes Díaz, Rafael Orozco y Poncho Zuleta, presentó su más reciente album “Patrimonio Cultural” en donde no solo destaca la gran variedad de canciones que presenta, sino que muestra su inconformismo de las nuevas tendencias que acogen al vallenato.

“No estoy de acuerdo con todos los arreglos que se le está haciendo, fusiones con el reggaeton que están desviando al vallenato, por eso también yo hice esto, ellos dicen que ya no hay compositores, sí los hay, lo que hay es que buscarlos, darles importancia como se hacía antes, no pedir canciones por encargo que no son sentidas ni vividas.” Afirma Jorge Oñate.

Disfrute nuevamente con nosotros de este inolvidable encuentro que dejó expuesto el sentimiento y emoción que le tiene “El risueño del Cesar” a su profesión.