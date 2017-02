Reforma política debe pensarse hacia el futuro, no para el presente: Hernán Andrade

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade Serrano, dijo que su partido está listo para estudiar el contenido de la propuesta de la reforma política porque él sí cree que haya necesidad de implementar algunos de los cambios propuestos por el Gobierno en la democracia colombiana.

“Hay unas fórmulas que nos gustas, otras que no. Para mí quitar la figura del vicepresidente no genera un cambio sustancial bueno o malo. Unos han funcionado bien, otros han tenido diferencias con los gobiernos. Esa figura no suma ni cambia nada”, destacó.

Y dejó claro que cualquier cambio o reforma política debe pensarse para que se implemente no en el gobierno actual, sino en el futuro.