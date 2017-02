¿El amor a distancia funciona?

Amar a distancia puede llegar a ser una de las experiencias más duras y complicadas si no se consigue dar con la fórmula adecuada para sobrellevarlo. Los kilómetros se convierten en el peor enemigo de multitud de parejas en todas las partes del mundo, pero lo que muchos no saben es que el amor a distancia es posible y puede servirnos para darnos cuenta de si la persona que está a nuestro lado es la indicada, o no.

Historia de Natalia

Natalia lleva siete años con su pareja, lo conoció en la universidad donde estudiaron y terminaron la misma carreja juntos, el trabajó durante un tiempo en Colombia pero él estaba interesado en ganarse una beca en Londres para estudiar su maestría, gano la beca y duró un año y medio allá.

Para Natalia fue muy duro que su novio se fuera del país, él tenía muy poco tiempo para hablar con ella pues él estaba trabajando y estudiando, además el horario de un país a otro era diferente.

Intentaban hablar todos los días, en algunas ocasiones se ponían citas por Skype para cenar juntos y acompañarse pero Natalia asegura que esta fue una etapa muy difícil para su relación.

Ella nunca pudo viajar a visitarlo porque estaba terminando sus estudios en Colombia y tenía el dinero solo para pagar su maestría y no para viajar a Londres.

Cuando su novio regreso Natalia asegura que la relación estaba muy deteriorada pues la distancia y el tiempo habían hecho su trabajo, aun así decidieron darse una segunda oportunidad y reconquistarse el uno al otro.

Natalia dice que una de las situaciones que ayudo a que la relación se mantuviera eran los detalles, nunca dejaron de escribirse mensajes de buenos días, o de buenas noches, y para sentirse un poco más cerca, cuando algún familiar viajaba se envían detalles.

Natalia asegura que la distancia hizo que la relación se fortaleciera y madurara, cuando el regreso de su viaje recuperaron los momentos que habían perdido por año y medio y el amor siguió creciendo.

Por razones profesionales y personales su novio se volvió a ir del país, ahora vive en Estados Unidos desde el mes de septiembre del 2016 ya que no consiguió empleo en Colombia.

Natalia dice que en esta oportunidad la experiencia ha sido diferente, tanto el como ella tienen mucha confianza el uno por el otro y no existen las mentiras.

Actualmente Natalia y su novio siguen estando juntos, comparten momentos importantes, hablan todos los días y el amor sigue vivo.

A Natalia muchas personas le dicen que esas relaciones no pueden funcionar, que “amor de lejos, felices los cuatro”, pero ella asegura que está segura de la persona que tiene a su lado y que su amor es verdadero.

Historia de Laura

Laura comenzó una relación con su novio en el año 2012, apenas entraron a la universidad. Cuando llevaban 6 meses, él le dijo que se iba a hace un curso a Nueva York por corto tiempo y siguieron intentando la relación, todo funcionó y él regresó a Colombia, pero luego se fue de vacaciones a nueva york nuevamente a la boda de su hermano.

Faltando una semana para devolverse a Colombia él le dijo que se iba a quedar a estudiar en Estados Unidos y Laura quedó en estado Shock, era una noticia que no se esperaba.

“Para mí fue súper duro pero decidimos intentarlo, porque nos queríamos mucho”

Actualmente, hacen uso de las redes sociales para mantener su relación y cada que alguno tiene vacaciones se visitan, generalmente él viene a Colombia pero ella también ha ido a Estados Unidos. “Ya llevamos 3 años juntos en esta dinámica a distancia”