Temas de frontera entre Colombia y Venezuela no han sido bien manejadas por los dos países

El expresidente de Unasur Ernesto Samper Pizano reconoció este martes en Caracol Radio que los temas de frontera entre Colombia y Venezuela no han sido bien manejados por los dos gobiernos.

“El tema de la frontera, lo digo con sinceridad, no ha sido manejado bien por ninguno de los dos países. Han pasado por alto que la frontera es un sitio compartido donde vive gente que tiene los mismos intereses, estudian en los mismos establecimientos educativos y que comparten los mismos servicios públicos”, dijo el expresidente. “Este tema debe trabajarse de forma más profunda…”.

De la crisis entre Venezuela y Estados Unidos, después de la decisión del Departamento del Tesoro de EE.UU. de imponerle sanciones al vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami por narcotráfico y lavado de activos, Samper manifestó “que muchos estamos sorprendidos, estamos esperando la reacción del gobierno de Nicolás Maduro. Esta situación se produce en medio de una tensa situación entre Venezuela y Estados Unidos. Esperamos que el diálogo que logramos con el Vaticano permita encontrar salidas rápidas y democráticas a la situación de Venezuela….”.

La crisis entre Venezuela y Estados Unidos, según Samper, se debe analizar desde un contexto amplio. “Una cosa era la relación de Colombia- Venezuela de cara a la administración Obama y otra muy distinta en el gobierno Trump. Y el presidente de Estados Unidos no ha dado muestra de simpatía no solo Venezuela, sino en general con la región. Con la idea del muro no va a separar a México, sino a todos…”.