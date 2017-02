"Toda enfermedad comienza en el intestino"

Escuche el audio del 13 de febrero con el Dr. Oswaldo Rojas, especialista en regeneración celular con células madre y en terapias no farmacológicas, quien habló sobre la importancia de un adecuado balance de comunicación entre las bacterias y las células, para detectar si hay alguna alteración en el cuerpo. Además la recomendación de no consumir algunos alimentos para no inflamar la zona intestinal generando efectos agresivos contra las bacterias.

Escuche también al final del audio, la nota de Andrea Piñeros, quien hablo con Adriana Ruiz García, Coordinadora de nutrición para Sodexo, sobre la nutrición adecuada que deben tener los deportistas de alto rendimiento.