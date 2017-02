"Lo que nosotros vemos en RCN, no es lo que hicimos": Julián Román

Uno de los actores más queridos y respetados de la televisión colombiana, dueño de uno de los recorridos más destacados de esta generación pasó por Dos Y Punto para contarnos de su éxito internacional encarnando a la estrella de la canción mexicana Juan Gabriel en la serie 'Hasta que te conocí' y así mismo, para revelarnos la verdad detrás de los recientes rumores que explicarían, los desafortunados resultados de rating de la producción 'El Comandante'.

“El canal o el que compra el producto, puede hacer con el producto lo que quiera, si lo quiere pasar de media hora, si lo quiere pasar de una hora; lo que nos pasó a nosotros es que lo que vimos en RCN no es lo mismo que lo que estamos viendo en TNT, y lo que nosotros vemos en RCN, no es lo que hicimos; la molestia es de nuestro trabajo, de donde está el esfuerzo que le metimos, no se está viendo ahí. (…) Y entiendo que tienen unas políticas de que los productos sean ágiles y que sean más rápidos. Creo que han editado y al editarlo se han quitado una cantidad de cosas que si tú lo ves en TNT no se ven en RCN, entonces yo siento que es una molestia normal de todo el equipo, por qué “machetean” en edición un producto que está escrito de una forma y está editado de una forma, para ser contado así, esa es la molestia que sentimos.” Declaró Julián Román en Dos Y Punto.

