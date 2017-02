¿Se arriesgaría a lavar los vidrios de la torre Colpatria?

David Peñuela, no siente miedo. Ni vértigo. Lo perdió desde 2010 cuando empezó a trabajar en Estados Unidos limpiando los rascacielos. “Allí limpia vidrios en 40 pisos, ahora son 50…”, contó este hombre a 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio cuya empresa inició con cuatro personas, tres colgadas y uno que coordinaba desde la altura.

“Lo primero que hago es conocer la cubierta, determinar cómo se va a descender y verifico que todo quede bien. En nuestra empresa trabajamos siempre verticalmente de arriba abajo. Hablamos con el equipo, nos ayudamos entre nosotros. Y como el oficio es lavar las ventanas, se lleva un balde, un limpiador de caucho”, expresa.

Cuando se inicia a trabajar y se observa hacia el vacío y se divisan todos los espejos que hay que limpiar, el trabajo se hace eterno, interminable, cuenta este hombre. “Sin embargo, cuando uno va en el piso 20 de la Torre de Colpatria dice: ‘uf, ya casi. Ahí le da a uno moral’”.

La primera vez que pensó en limpiar vidrios en las alturas, pensó que no podía. Observó a otro hombre colgar de una cuerda de un edificio, preguntó quién era y le dijeron que el jefe. “Yo dije ‘por allá no me cuelgo ni loco’. Uno, desde lo alto se da cuenta de todo: la gente pasa, camina, se ve muy pequeña. Quienes están en las oficinas nos pasan tinto, gaseosa, nos toman fotografías”, relata.

En lo único que piensa, mientras limpia ventanas es en terminar la tarea pronto y desde luego en sus hijos y su esposa, quien administra su empresa.

Recién empezó a trabajar- según su relato- sintió susto. En la Florida, Estados Unidos, el viento era demasiado fuerte y cinco personas pretendían limpiar los vidrios. Sin embargo, como había trampas para los pájaros en los balcones, “quedamos agarrados, tensionados… el que estaba menos desenredado, como pudo, ayudó a los demás. Vivimos momentos tensionantes”.

En la Torre Colpatria, empiezan a descender desde las 9:00 de la mañana y terminan sobre la noche. No obstante, al mediodía, bajan a almorzar y retornan. Su cuerpo- dice este hombre- está educado. En la altura no puede sentir ganas de ir al baño porque pierde tiempo. “Uno lo que quiere es terminar pronto, cuando uno toca el piso siente una alegría inmensa”.