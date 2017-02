Vidrios de los edificios de Donald Trump los fabrica en Colombia la firma Tecnoglass

Aunque no conoce a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, su empresa Tecnoglass de Barranquilla ha vendido la mayoría de las ventanas y vidrios antiruido que tienen los edificios del mandatario norteamericano.

“Le hemos vendido (ventanas) a unas doce torres de 45 pisos solamente en el sur de la Florida, tenemos 6 o 7 negocios en el Doral, donde Trump es socio de Jorge Pérez, nuestro mejor cliente”, cuenta este barranquillero, quien además su empresa construyó el Trump Panamá.

Su empresa lleva 30 años, es barranquillera y sus vidrios y aluminios de modernas y atractivas ventanas están en más del 40 por ciento de Miami, Estados Unidos.

Los ingresos de su organización alcanzaron los 464.581 millones de pesos el año pasado, mientras que la utilidad fue de 38.012 millones. La clave- confiesa- es conocer qué quiere el mercado.

Y esa empresa- hoy fuerte en el mercado de ventanas- empezó en un garaje, con seis personas y con 5.000 dólares facturados al mes. “Nos complace que el presidente Trump, valore nuestro trabajo… me encanta la calidad, él no dijo me gusta lo barato….”, manifestó.

Es humilde, trabajador, un hombre querido que aprecian y respetan en Barranquilla, un colombiano seguidor de Dios, de la Virgen, a quien conserva en su oficina de 2 metros de altura.

“La Virgen nos ha hecho demasiados milagros y cuando ella nos hace muchos milagros hay que reconocerlos. Y muchos milagros me ha hecho, un día no tenía con qué pagar la nómina de la fábrica, estábamos a punto de cerrarla 7 de febrero de 1996. Llegué a mi casa al mediodía y en la puerta le compré una póliza a un señor porque pensé que estaría peor que yo y a los 14 días me gané la póliza de Seguros Bolívar, es decir, 250 millones y con eso volví a empezar en mi empresa”, relató este hombre, quien en las mañanas lee los periódicos y después reza el Santo Rosario para saber qué pedirle a Dios.

Su corazón es bondadoso. Y este miércoles en Barranquilla se inaugurará una estación de bomberos que este empresario, que inició en un garaje con un par de destornilladores y seguetas manuales, financió. “Ya habíamos construido allí un colegio, una iglesia, habíamos apoyado la pavimentación y faltaba el cuerpo de bomberos”.

Christian Daes no le gusta cargar dinero en su billetera. Tampoco tiene cuenta bancaria. “No quiero estar atado a la plata, eso no me deja pensar, no me deja tomar buenas decisiones”, dice.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio recomendó ir en contravía de lo que los libros dicen, nunca bajar los brazos y jamás dejar de creer en Dios.