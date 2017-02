Con 35 goles en 60 partidos disputados, Fernando Uribe ha logrado consagrarse como una de las figuras de la liga mexicana. El delantero colombiano anotó en la victoria del Toluca, equipo que celebró 100 años de existencia este domingo.

En diálogo con el Carrusel Deportivo, Uribe destacó su presente en México, país al que arribó a mediados del 2015. "Desde que llegue, me he sentido muy cómodo y he podido responder con goles", indicó el jugador.