Las enfermedades como evento positivo

La ciencia moderna hace un nuevo descubrimiento sobre el por qué algunos seres humanos padecen enfermedades y otros no.

El cáncer, las enfermedades respiratorias y las del corazón son los principales padecimientos del siglo XXI. El estrés y la ansiedad también encabezan la lista.

Las diferentes patologías están codificadas en los genes, pero son las vivencias, el entorno y las emociones, factores que las desarrollan.

Al contrario de lo que se piensa las enfermedades son un evento positivo, pues son manifestaciones del cuerpo que piden una transformación de vida en algún aspecto de la vida de las personas.

A veces nos preguntamos por qué algunas personas les da gripa y a otras no, o por qué a unas les sirven ciertos medicamentos y a otros simplemente no les hace efecto, o en el caso de una epidemia, por qué algunos la sufren y otros no. La respuesta ha tardado años, y es la nueva ciencia junto con los descubrimientos de la mente humana y del cerebro, que se han dado en los últimos 20 años y demuestran que el entorno, las vivencias y las emociones de los seres humanos son los factores no genéticos, que permiten el desarrollo de las enfermedades.

Según explica Rocío Suárez, Master Coach experta en neurociencia y comportamiento humano, “los genes vienen con la información, podríamos decir, que tienen las enfermedades codificadas, pero a algunas se les desarrollan y a otras no. Los nuevos estudios dicen que las emociones, pensamientos, vivencias y entorno, que percibe la mente humana produce una alteración química en las células, que hace que la enfermedad se desarrolle, se exteriorice”.

Uno de los precursores de este pensamiento es Bruce Lipton, un biólogo celular estadounidense. En unas de sus conferencias expone que: “Los genes no controlan la biología sino la energía a los genes, y estos son modificados por la experiencias de la vida y pensamientos. Sí su creencia es que determinado tratamiento lo va a sanar, el cerebro libera químicos de sanación y así funciona todo”.

Las enfermedades del Siglo

Para la Organización Mundial de la Salud –OMS- las enfermedades transmisibles y no transmisibles del siglo XXI han marcado por su impacto degenerativo en la salud de la humanidad, pues evolucionan lentamente y son de larga duración lo que se convierten en la mayor amenaza.

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. De acuerdo a la nueva teoría está afección físicamente representa una alteración en la célula, que se desarrolla a nivel mental y emocional por resentimientos de mucho tiempo, heridas profundas, grandes miedos, pendientes del pasado o preocupaciones excesivas.

Le siguen las enfermedades respiratorias, las más frecuentes los cuadros gripales con diferentes sintomatologías. “Es una manifestación del cuerpo, se da cuando ocurre un fuerte enfado, un momento de mucha rabia o se presentan bajos estados de ánimo. Aspectos de la vida que debilitan el sistema inmunológico volviéndonos más propensos a contraer los virus del ambiente. Es una manera que toma el cuerpo para purificarse para hacer un alto en el camino”, agrega la experta en Neurociencia Cognitiva.

Las enfermedades cardiovasculares como los ataques al corazón, se producen cuando las personas por sus vivencias dolorosas se han obligado a cerrarse al amor. Endurecen su corazón y sólo se dejan llevar por la razón. Al privarse del amor hacen que el corazón se enfríe y se encoja, como resultado la circulación se hace perezosa desencadenando estás afecciones. Es una advertencia que está perdiendo el sentido a la vida.

El estrés y la ansiedad son otras de las enfermedades actuales más comunes y son netamente de carácter emocional y mental, desequilibrio que altera el funcionamiento del organismo.

Cuando se desarrolla una enfermedad hay que ir más allá y ver a la persona como un ser integral siendo el complemento de la medicina tradicional. “Exploramos el inconsciente de la persona a través de terapias donde por medio de un cuestionario y conversación exploramos las causas emocionales y mentales de la enfermedad. Estás se dan por eventos, sentimientos, emociones y pensamientos negativos que marcaron sus vidas incluso desde el útero.”, comenta la experta terapeuta,

Con esto de empieza el proceso para hacer conscientes estos aspectos y empezarlos a tratar de manera positiva. Se entra en un proceso de auto aceptación y de fortalecer el amor propio. Además, se recomienda llevar una vida tranquila y dieta equilibrada. La persona debe hacer un proceso de perdón primero con ellos mismos, que es el paso más difícil, para después perdonar al mundo.

Acerca de Rocío Suárez, Master Coach y Terapeuta en transformación de vidas.

Especialista en comportamiento humano e ingeniería del diseño humano. Experta en comprender la estructura mental de los seres humanos y sus patrones de comportamiento. Lleva 18 años transformando la vida de cientos de personas a través de terapias y entrenamientos, logrando la mejor versión de sí mismos. Es Marter Coach certificada por Richard Bandler genio creativo de la Programación Neurolinguística en Estados Unidos y The Behavioral Coaching Institute de Nueva York. Es entrenadora Top 5 para Latinoamérica. Master en Neurociencia cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona, Master en Habilidades directivas del siglo XXI, México D.F.

