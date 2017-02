Estamos indignados con la Iglesia en Cali: madre de niño abusado por un cura

Andrea (nombre cambiado) se mostró indignada por el pronunciamiento de la Iglesia Católica en Cali que aseguró que cuatro jóvenes, entre ellos, sus dos hijos, fueron abusados por culpa de sus padres.

En diálogo con Caracol Radio dijo que no se siente culpable, “al contrario, estamos indignados con lo que acaba de decir. Eso es algo horrible para uno como madre. No es justo que los hijos de uno sean víctimas de esa forma”.

La humilde mujer recordó que ella era empleada doméstica y el sacerdote William Mazo aprovechó la inocencia de los niños y prometió enseñarles música.

“Ellos se quedaron en la parroquia sin permiso. Al otro día noté algo muy raro en ellos. Hablé con uno de los más pequeños y me confesó. El niño lloraba mucho, me agarraba, me pedía que no lo dejara solo y que no lo soltara. Hablé con el otro hijo y me expresó lo mismo. Yo entré en depresión”, contó.

“Para mi hijo fue muy difícil. Él se aisló, se sentía presionado, pero salió a adelante con la ayuda de Dios”.

La mujer no quiso enfrentar al sacerdote, que permaneció en el barrio Alfonso Bonilla Aragón de Cali hasta que lo capturaron, y decidió denunciarlo a la Fiscalía General de la Nación.

“La justicia determinó que no mentimos, que todo fue real, pero ante el proceso de reparación económica la Iglesia ha incumplido, ha esquivado su responsabilidad”.