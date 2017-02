“El cura me pagaba para que no lo delatara”: víctima de abuso sexual por un sacerdote

No fue fácil contar su historia, pero lo hizo en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio porque años después de que el sacerdote William Mazo abusara sexualmente de él, la Iglesia Católica en Cali dijo que la culpa era de los padres de familia y eso lo indignó.

“De momento todo en mi vida ha salido bien, gracias a Dios”, dijo Chucho (nombre cambiado).

“Sigo en la lucha, pero nada volvió a ser igual. Mi vida cambió”, expresa este joven que fue abusado a sus nueve años por un cura y quien insiste “la iglesia tuvo la culpa y son tan atrevidos que dicen que nosotros tuvimos la culpa de todo”.

Era muy niño cuando ocurrió el abuso. “No entendía lo que pasaba, ese hombre nos enredaba y muchas cosas pasaban. Él nos ofrecía plata, nos llevaba a paseos, nos invitaba a que nos quedáramos en la parroquia, pedía que no lo delatáramos ni nada. Pedía que llevara a mis hermanos, que lo acompañáramos, que estaba muy enfermo. Nosotros nos quedábamos un rato y él nos regalaba plata”, expresó.

Agregó: “mi mamá se sintió mal, me preguntó qué pasaba y le conté... a la parroquia íbamos grupos de 3 y 5 jóvenes, él pedía que no fuera tanta gente para que no lo fuéramos a delatar”.

La víctima, quien nunca quiso enfrentar al sacerdote, quien tiene novia y lleva una vida normal, pide que reparen a su familia por todo el daño que les hicieron y rechazó el pronunciamiento de la Iglesia en Cali porque si algo tiene claro es que el culpable no fue él (era un niño) y menos su familia.