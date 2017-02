No hay prueba del ingreso de dinero de Odebrecht a campaña Santos 2014, admite el fiscal

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, admitió este miércoles que no hay ninguna prueba documental que muestre el posible ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos para la reelección presidencial del año 2014 y señaló que el tema se remite a un testimonio bajo juramento que hizo Otto Bula.

Según el fiscal, Bula declaró bajo juramento que entregó el millón de dólares, a través de Andrés Giraldo, al gerente de la campaña presidencial, Roberto Prieto. Este dinero se monetizó pero Bula no entregó ningún documento que demuestre que los recursos entraron a la campaña de Santos.

El fiscal Martínez Neira señaló que como la Fiscalía no tiene competencia para identificar si se han violado o no las normas de financiación electoral, se decidió compulsar copias al Consejo Nacional Electoral para que ese organismo sea el que determine si entraron o no esos recursos a la campaña Santos.

Martínez Neira afirmó en forma enfática que en este proceso no hay intereses políticos.

De todas maneras, manifestó el fiscal que el trabajo de la Fiscalía continúa, entre otras razones porque se pudieron cometer otras conductas delictivas como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedades documentales, temas que según Martínez Neira son hipótesis de la investigación y serán de conocimiento e indagación de la fiscal de conocimiento.