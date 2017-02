Enfermedades psicosomáticas, cada vez más comunes en pacientes con problemas emocionales

La relación de la mente sobre el cuerpo es bien clara. Del mismo modo que las enfermedades físicas influyen en nuestro estado de ánimo y nos provocan temor, miedo o preocupación, muchos problemas psicológicos provocan síntomas físicos.

Uno de los factores comunes de las personas que presentan estas enfermedades es la falta de una explicación médica para sus síntomas.

Uno de estos casos es el de Maria Thathiana Rubiano Rojas, una mujer de 28 años que trabajaba en una empresa, su jefe se fue a licencia de maternidad y la persona que llego a reemplazarla desde un principio intento desmotivarla.

“Me sobrecargarba de trabajo, cambio los puestos para aislarme de mis compañeros, y así en la medida que ocurrían los eventos yo llegaba a mi casa, me faltaba la respiración me sentía débil, sentía una presión en el pecho, me daba taquicardia y me hacían electrocardiogramas y todo en orden, yo no entendía qué me estaba pasando” afirma la mujer.

La crisis sucedía a veces durante el trabajo cuando ella estaba y sabía que debía hablar con ella, llego al punto de contratar Emermedica “ya que ir de urgencias era muy frecuente y prefería que un médico me valorara”

A María le finalizaron el contrato sin justa causa y decidió demandar a su jefa, así sus síntomas comenzaron a desaparecer. Actualmente vive en Madrid, España.

Otro caso es el de Claudia Vargas, actualmente ella sufre de Mastitis granulomatosa, que es una enfermedad inflamatoria benigna rara, caracterizada por la formación de abscesos y granulomas en los senos. Claudia lo tiene especialmente en su seno izquierdo.

De acuerdo con ella, esta enfermedad no tiene explicación clínica y no se evidencia la razón por cual la sufre. Ella busco en internet, las mujeres que tiene enfermedades ene l seno izquierdo tiene problemas con los hijos y ella estaba teniendo una situación con su hijo de 19 años.

“Para lograr descifrar cómo tratar la enfermedad, me uní a un grupo de Whatsapp y Facebook donde hablo con mujeres de Latinoamérica y hemos notado que cuando tenemos picos emocionales muy fuertes, nuestros síntomas empeoran” asegura.

Por su parte, La doctora Natalia Baena es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana y Consultora Experta en Medicina Psicosomática & Terapia Regresiva Reconstructiva, afirma que “En medicina psicosomática no se puede generalizar alguna situación o alguna enfermedad pues cada caso es particular y responde a las emociones y a los pensamientos de cada persona.”

En el primer caso, probablemente hubo alguna situación que le generó este estrés, pero el hecho de haya renunciado no significa que haya solucionado el conflicto. Tendría que mirar la persona que sintió pensó e hizo. Renunciar al trabajo es evitar la situación sino enfrentar la situación.

En el segundo caso, como la gran mayoría de enfermedades son de origen psicosomático, los senos están relacionados con el amamantamiento con la relación con la madre cuando estuvo en la época de amamantar. La parte izquierda está relacionada con la parte femenina, entonces tendría que verse cómo fue la relación de la mujer con la madre o cómo es la relación de ella como madre.

“El 85% de las enfermedades tiene un origen somático” puntualiza la experta.