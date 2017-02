En manos del pueblo está el fin de Nicolás Maduro: Beatriz de Majo

El futuro de Venezuela está en manos de su gente, que apretada por la crítica situación económica del país tomará decisiones para sacar del poder a Nicolás Maduro, afirmó la columnista Beatriz de Majo.

A la oposición en Venezuela, según la analista solo le queda como camino esperar que la situación económica del país se le vuelva tan intolerable a la población civil, que sea esta misma la que los ahuyente del poder, no hay otra salida.

“Es que no podemos hacer nada porque acaso se cree que el Papa se puede hacer artífice de la situación venezolana, ya el pontífice hizo lo que tenía que hacer y que era tratar de facilitar el proceso de entendimiento y simplemente no lo logró porque una parte no se quiere entender con la otra”, manifestó Majo.

Señaló que hay ponerle la lupa de lo que está ocurriendo en Venezuela, más allá del eventual diálogo entre la oposición y el Gobierno está quebrada y la única fuente de ingresos que tiene el país que es PDVSA que está moribunda y en este momento está produciendo un millón de barriles menos que están en los mercados, porque se le entregó petróleo a China, a Cuba y el Caribe.