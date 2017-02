“El detox sexual” una tendencia que está creciendo para desintoxicar el cuerpo

“Detox” es una popular abreviatura del término “desintoxicación” y se usa más que todo para hablar de dietas que ayuda a nuestro cuerpo eliminar desechos tóxicos potencialmente peligrosos. Por lo general, se suelen llamar “dietas detox”.

Actualmente hay una tendencia en la que se tienen periodos de “abstinencia sexual” para poder desintoxicar el cuerpo y tener mejores relaciones sexuales.

Para las personas solteras, la idea es básicamente hacer una pausa, la que sea necesaria (En promedio un mes), para pensar sobre el sexo y preguntarse ¿cómo funciona para usted? ¿Siente que no está funcionando para usted? ¿O no está recibiendo lo que quiere, o sus necesidades no se están cumpliendo?

Cuando se encuentran varios tipos de problemas en su vida sexual, los expertos dicen que podría ayudar a pensar profundamente acerca de las causas de la raíz y puede reavivar la intimidad y el deseo.

Para las que están en una relación, la idea es la misma pero la pausa se realiza con el "conocerse mutuamente en pareja" y juzgar qué tan compatibles son.

Aunque muchas veces se asegura que el buen sexo puede consolidar una relación, no puede ayudarle a fijar sus metas de relación a largo plazo. Por eso, con el consentimiento de su pareja, puede ayudar a explorar otras emociones y restablecer sus metas de relación.

“Estos periodos de abstinencia sexual se dan porque la gente no se siente a gusto con las relaciones sexuales que están teniendo, suelen tener sus ventajas pero también sus desventajas” Afirma Fernando Rosero,Médico Sexólogo clínico de la Universidad de Barcelona, España. Actualmente trabaja en la Clínica Marly.