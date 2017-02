“Sin duda, rinde mucho más el trabajo desde la casa”

Si su sueño ha sido trabajar desde la casa y nunca lo ha podido cumplir, pues en Bogotá ya hay varias empresas que han implementado esta modalidad de trabajo con muy buenos resultados.

Según el Centro Nacional de Consultoría en la capital del país hay 55.848 personas que trabajan desde sus casas y las empresas han visto el aumento en la productividad de las labores asignadas.

Por esa razón cada día son más los empresarios que buscan tener esta modalidad de trabajo y, por ejemplo, en la DIAN el experimento ha sido un éxito. Flor Esther Cañas es una de las miles de mujeres que trabajan desde su casa y le contó a Caracol Radio cómo ha sido esa experiencia.

“Básicamente lo que hago es igual a lo que hacía antes en la oficina. Mis tareas son las mismas, pero las hago desde mi casa, tengo un horario y lo cumplo, pero estoy más tranquila. Me alistó igual, me pongo ropa como si fuera a salir y me siento puntual a trabajar”.

Asegura que en la prueba que se está haciendo en la Dian solo debe ir dos veces por semana a la oficina para tener una serie de reuniones y tareas que no se pueden hacer desde la casa.

“Trabajo cerca del director, soy asesora del despacho y tengo muchas responsabilidades. La ARL vino a mi casa para revisar todo lo de mi trabajo, como ponía todo si estaba cómoda y todo ese tipo de cosas”.

Explica que en ocasiones “hace falta el contacto con la gente, el tinto, pero sin duda rinde más el trabajo en la casa”.

Con el paso del tiempo más empresas se van sumando a esta modalidad de trabajo que está resultando muy efectiva.