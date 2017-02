“El día sin carro y sin moto está desgastado”: Eduardo Behrentz

El vicerrector de la Universidad de los Andes, Eduardo Behrentz, aseguró que el día sin carro es una jornada que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo en el país y que ya debería haber una modificación.

“La jornada está desgastada y sería bueno tener otros propósitos. Lo claro es que el carro no es el único medio, la jornada debería ya promover otras cosas como, por ejemplo, el día de no pitar, el día de no exceder la velocidad o cosas así que ya tengan una novedad”.

Aclaró, que el día sin carro cumple con sus objetivos de generar el uso de otros medios de transporte, pero que no se solucionan temas de fondo. Por esa razón, hizo un llamado para que se incentive el deporte en el país a través de iniciativas que ayuden al medio ambiente.