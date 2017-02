Alejandro Saldarriaga, el coleccionista de historias de amor

Su labor comenzó porque en algún momento de su vida le faltó una persona que lo escuchara y que no lo juzgara.

Su objetivo en principio era simplemente escuchar historias, sin embargo, eso fue cambiando pues comenzó a recolectar historias para crear microrelatos.

Se dio cuenta que una historia se vuelve un verso y se dio la idea de publicar un libro con las 162 historias que llevan vida, universos y diversas formas de ver la vida.

Son historias de colombianos, mexicanos, argentinos, chilenos, islandeses, estadounidenses, entre otros.

“Después de escuchar la historia doy un abrazo y un bom bom bum pues no creo tener la experiencia para dar consejos” asegura

Escucha historias que van desde media hora, hasta 5 horas y se han acercado muchas personas a contarle desde un divorcio hasta un intento de suicidio. “Una mujer joven, de más o menos 22 años, me contó en cerca de dos horas la historia de su vida, las decepciones no solo de amor sino familiares, académicas y personales y me contó que se había intentado suicidar. La familia le ayudó y luego creyó que ya se había recuperado, y me dijo que el fin de semana siguiente se iba del mundo pues su vida no tenía sentido. Yo le dije al final que cómo sabía si podía seguir entre nosotros y me dijo que me agregaba a Facebook o que me hablaba, pero eso nunca sucedió…” afirma.

Según recuerda, su primera historia fue una de las más significativas no solo por ser su inicio como escucha sino porque lo marcó en su formación como persona “fue en la estación Poblado, del metro. Era un señor que llevaba 25 años de casados y hacía un mes, le habían matado la historia y le habían herido al hijo y había quedado en cuidados intensivos. Un señor de 60 años aproximadamente y la forma tan desgarradora que me contó la historia, me toca e impacta como persona”.