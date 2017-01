Drew Barrymore regresa en forma de canibal en la nueva serie de Netflix

En la serie cómica original de Netflix Santa Clarita Diet, Drew Barrymore y Timothy Olyphant interpretan a una pareja feliz de los suburbios que pasa por un cambio inesperado y dramático, más bien desagradable.



Los diez episodios de media hora de la serie creada por Victor Fresco (Better Off Ted, Andy Richter Controls the Universe, y coproductor ejecutivo de Loco por ti) se estrenarán mundialmente para todos los miembros de Netflix el viernes 3 de febrero de 2017.