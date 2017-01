¿Alguna vez se ha emborrachado y ha despertado en otra ciudad?

Historias así pasan a menudo y más a los jóvenes. Pero la situación se pone mucho más compleja cuando sales de una fiesta de disfraces y te encuentras con que amaneces en otra ciudad, disfrazado y sin saber cómo apareciste en dicho lugar. Esto le pasó a Leonardo Gutiérrez, un hombre a quién hace 10 años le ocurrió esto.

“Hubo un momento en que tomé tanto que me quedé dormido y cuando me desperté, vi que estaba en Tocaima en un desayunadero y estaba con mis amigos y la gente nos miraba raro porque pensaban que éramos travestis por el disfraz que teníamos” afirma el joven tecnólogo en sistemas.

Por otro lado, Andrés Ramírez es un administrador que luego de dos noches seguidas de tragos en compañía de sus amigos en Bogotá, despertó en Melgar un lunes a las 3 de la madrugada.

“Yo recuerdo que salimos tomados del bar de Bogotá y que yo quería calmar un poco la borrachera entonces me acosté un rato en el carro… Pero cuando me levanté miré la hora y como tenía que entrar a trabajar a las ocho de la mañana entonces decidí en salir de una vez para mi casa. Me acuerdo que estaba haciendo muchísimo calor y se me hizo raro. Me bajé y le pregunte al dueño de la tienda, donde estaban mis amigos, el lugar en donde estaba y me dijo que estábamos en el Centro, pero yo conozco la mayoría de Bogotá y no me ubiqué y luego me dijo que era el Centro de Melgar.”

Por su parteel Dr. José Arturo Luna, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y es especializado en adicciones a sustancias psicoactivas como drogadicción y alcoholismo.

“La laguna mental y pérdida de control son producto de abundancia de licor en la sangre que no le permite al paciente frenar el consumo y por eso se genera el abuso de alcohol” asegura

Según el experto, el alcohol afecta el hipotálamo, que va ligado a las lagunas mentales. Los neurotransmisores químicos reflejan una dependencia física que se crea y que produce en el ser humano una abstinencia por falta de alcohol y para estos pacientes se requiere una asesoría inmediata pues devienen de un problema serio de alcoholismo en el cuerpo.

Además advierte que es importante tener en cuenta el consumo de alcholo a temprana edad pues “He tenido casos con niños de 9 años que han llegado con lagunas por el consumo excesivo de esta sustancia”